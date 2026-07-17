Dholpur: डांग में शिक्षा की बदहाली, एक ही कमरे में पांच कक्षाएं

सरकार मध्याह्न भोजन से लेकर साइकिल, पोशाक, किताब, छात्रवृति मद से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। बावजूद इसके शिक्षा व्यवस्था में माकूल सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल यह हैं कि संसाधनों की कमी के बीच पठन-पाठन का स्तर कई सवाल खड़े कर रहा है। यह सुनकर आश्चर्य चकित जरूर होंगे कि एक ही कक्ष में आखिर पांच-पांच कक्षाएं कैसे संचालित होती होंगी, मगर ये बिल्कुल सच है।