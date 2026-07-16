Dholpur: एक साल में टेंडर प्रक्रिया, अब वर्क ऑर्डर के इंतजार में अटकी सडक़

सरकार ने करीब एक साल पूर्व शहर की करौली व बाड़ी रोड की लिंक सडक़ के साथ करीब दस सडक़ों का निर्माण सहित पार्वती नदी स्थित तकैयापुरा की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराने की स्वीकृति दी थी। सडक़ें सेंशन होने के बाद सानिवि ने सभी सडक़ों को एक ही प्रपोजल बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजकीय ठेकेदारों ने आपसी खीचतान में शिकायत चीफ इंजीनियर तक पहुंचा दी। टेंडर प्रक्रिया में शामिल फर्मों की जांच पड़ताल के बाद अब सानिवि ने अलग -अलग सडक़ों के नवीन टेंडर जारी कर प्रक्रिया पूरी की गई है। जिससे सडक़ों के निर्माण होने की उम्मीद जागी है।