Dholpur: सूखे की आहट, अन्नदाता चिंतित,जिले में मात्र 105 एमएम बारिश

जिलावासियों को इस मानसून सीजन सूखे के हालातों से जूझना पड़ सकता है, खासकर किसानों को। क्योंकि मौसम विभाग भी पहले ही सामान्य से कम बारिश होने की बात कह चुका है और हालात भी अब इस ओर इशारा कर रहे हैं। मानसून आए हुए 20 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक जिले में केवल 105.5 एमएम बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि गत वर्ष 16 जुलाई तक 459.0 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि औसत मानसून 650 एमएम का 70.6 प्रतिशित था। मानसून को लेकर जिले के इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले भी जिला सूखे का सामना कर चुका है। 1986, 1987, 1991 और 2002 में हालात बहुत भयाभय रहे थे। तब इन सालों में 300 एमएम से भी कम बारिश दर्ज की गई थी, जो कि जिले की औसत बारिश का 40 प्रतिशत से भी कम रहा। सबसे बड़ी बात यह कि 1986 और 1987 में लगातार दो वर्षों तक सूखे के हालात बने रहे और इन दोनों सालों में क्रमश: 40, 42 एमएम ही बारिश हुई थी, जिसमें बसेड़ी ब्लॉक में सबसे कम मात्र 194.50 एमएम बारिश से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था।