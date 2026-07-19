बीकानेर संभाग की शान पर दाग! भारत माता चौक से 1 महीने से क्यों गायब है 100 फीट ऊंचा तिरंगा? लापरवाही पर उठे सवाल

सुखाड़िया सर्किल भारत माता चौक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं, सिर्फ डंडा दिख रहा (पत्रिका फोटो)
Sriganganagar News: श्रीगंगानगर शहर की पहचान बन चुके भारत माता चौक पर लगा बीकानेर संभाग का एकमात्र 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पिछले करीब एक महीने से गायब है। देशभक्ति और गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की जगह अब सिर्फ लोहे का पोल दिखाई दे रहा है। व्यस्ततम सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरने से शहरवासियों में नाराजगी है और नगर परिषद की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
नगर परिषद प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े की आपूर्ति और उसे लगाने की जिम्मेदारी एक ठेकेदार को दे रखी है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने ध्वज के कपड़े के जल्दी खराब होने की आशंका जताते हुए नया तिरंगा नहीं लगाया। नगर परिषद अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक ध्वज नहीं लगाया गया है।
राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निर्धारित आचार संहिता के अनुसार ध्वज को फहराने, उतारने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया तय है। ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाना आवश्यक होता है। लेकिन 100 फीट ऊंचे ध्वज के रख-रखाव को लेकर नगर परिषद में कोई नियमित रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, नगर परिषद ने इस व्यवस्था के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखा है। लेकिन ध्वज कब लगाया गया और कब उतारा गया, इसकी नियमित जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। इससे व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर 14 अगस्त 2018 को नगर विकास न्यास प्रशासन की ओर से 100 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया था। इस परियोजना पर करीब 11.50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। राज्य सरकार के आदेश पर इस अवसर पर मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बाद में इस ध्वज के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास ने नगर परिषद को सौंप दी थी।
बताया जा रहा है कि 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के रखरखाव का ठेका करीब पांच लाख रुपए वार्षिक का है। नगर परिषद की ओर से हर साल ठेकेदार को इसके लिए भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद ध्वज को नियमित रूप से फहराने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार कई बार मौसम खराब होने और ध्वज के कपड़े को नुकसान पहुंचने का हवाला देकर लंबे समय तक नया ध्वज नहीं लगाता। आरोप है कि सालभर में रखरखाव के नाम पर कई महीनों तक ध्वज पोल खाली रहता है और निर्धारित अवधि के बजाय केवल कुछ महीनों तक ही तिरंगा दिखाई देता है। शहरवासियों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज जैसी संवेदनशील व्यवस्था में लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती।
राष्ट्रीय ध्वज खराब होने के कारण उसे हटाया गया था। ठेकेदार को नया ध्वज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही भारत माता चौक पर दोबारा तिरंगा फहरा दिया जाएगा। ध्वज के नियमित रखरखाव और निगरानी व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। लापरवाही के लिए ठेका फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
-मिलखराज चुघ, आयुक्त नगर परिषद
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