बीकानेर संभाग की शान पर दाग! भारत माता चौक से 1 महीने से क्यों गायब है 100 फीट ऊंचा तिरंगा? लापरवाही पर उठे सवाल

Sriganganagar News: श्रीगंगानगर शहर की पहचान बन चुके भारत माता चौक पर लगा बीकानेर संभाग का एकमात्र 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पिछले करीब एक महीने से गायब है। देशभक्ति और गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की जगह अब सिर्फ लोहे का पोल दिखाई दे रहा है। व्यस्ततम सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरने से शहरवासियों में नाराजगी है और नगर परिषद की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।