कोटा में डबल मर्डर: शराब के नशे में सगे भाई ने भाई को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला, पड़ोसी ने बुजुर्ग की ली जान

Kota Double Murder News: सुल्तानपुर (कोटा): सीमलिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार का दिन बेहद सनसनीखेज रहा। यहां महज आठ घंटे के भीतर हुई दो अलग-अलग हत्या की वारदातों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दोनों ही मामलों में मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। पहली घटना में जहां शराब के नशे में एक सगे भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। वहीं, दूसरी घटना में पड़ोसियों के आपसी विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।