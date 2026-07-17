जयपुर की ‘लॉयर’ बेटी ने क्यों किया मां का कत्ल? जॉब-प्रॉपर्टी या पिता की प्रताड़ना का बदला, पुलिस भी हैरान!

Jaipur Neerja Sharma Murder Case Update: बीते कुछ दिनों पहले राजधानी जयपुर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। महज 24 साल की एक लड़की ने अपनी ही मां की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी लड़की का नाम आयुषी शर्मा है, जो कानून (LLB) के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है और वकील बनने वाली थी। शुरुआत में इस मामले को एक साधारण सड़क हादसा (हिट एंड रन) दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की, तो परतें खुलती चली गईं।