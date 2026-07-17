केतन हत्याकांड से पहले उदयपुर पहुंची थी सिया, दोस्त से मांगी आधार की फोटो, चैट में लिखा- ‘नहीं होने वाली शादी’

जयपुर। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में राजस्थान का कनेक्शन भी प्रमुखता से सामने आया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ केतन की हत्या से कई महीने पहले उदयपुर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों ने उस रिसॉर्ट का भी दौरा किया था, जहां बाद में केतन और सिया की भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग प्रस्तावित की गई थी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक चैट में सिया अपनी दोस्त से आधार कार्ड की फोटो मांगते हुए लिखती है, "शादी नहीं होने वाली… फिर भी आधार का फ्रंट और बैक भेज दे।"