Ketan Agarwal Murder : क्या साजिश से पहले सिया और चेतन कर चुके थे शादी? सच जानने के लिए राजस्थान पहुंची पुणे पुलिस

Ketan Agarwal Murder Update : महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के रिश्तों के तार राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पुणे पुलिस की एक विशेष जांच टीम राजस्थान पहुंची है, जो यहां के स्थानीय मंदिरों में दोनों आरोपियों द्वारा गुपचुप तरीके से की गई शादी के दावों की सत्यता खंगाल रही है। वहीं सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही है, जिसके चलते दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।