सिया गोयल के पिता पर तुकाराम मुंडे की FDA का बड़ा एक्शन! दुकान सील, माल जब्त

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाली खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सिया गोयल के परिवार की मसाले और सूखे मेवों की दुकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे नोटिस जारी किया है। नियामक ने 'मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' द्वारा संचालित दुकान में कथित नियमों के उल्लंघन पाए जाने के बाद अगले आदेश तक सभी व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं।