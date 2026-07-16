Sonam Wangchuk के लिए दीपिका पादुकोण ने पहले किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट? वायरल तस्वीर का जानें सच

Deepika Padukone-Sonam Wangchuk: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम एक वायरल स्क्रीनशॉट की वजह से सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और मौजूदा राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ये भी कहा गया कि अभिनेत्री ने कुछ ही मिनटों बाद उस स्टोरी को डिलीट कर दिया। हालांकि जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो तस्वीर कुछ और ही निकली।