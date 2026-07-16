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Sonam Wangchuk के लिए दीपिका पादुकोण ने पहले किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट? वायरल तस्वीर का जानें सच

Deepika Padukone Viral Post For Sonam Wangchuk: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का एक पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो गया है। पोस्ट में उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का समर्थन किया था। हालांकि इस पोस्ट के पीछे का सच क्या है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 16, 2026

Deepika Padukone-Sonam Wangchuk

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में दीपिका ने किया पोस्ट? ( सोर्स- Twitter/PTI, IMDb)

Deepika Padukone-Sonam Wangchuk: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम एक वायरल स्क्रीनशॉट की वजह से सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और मौजूदा राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ये भी कहा गया कि अभिनेत्री ने कुछ ही मिनटों बाद उस स्टोरी को डिलीट कर दिया। हालांकि जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो तस्वीर कुछ और ही निकली।

क्या था वायरल दावा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किया गया। इस कथित स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक की तस्वीर साझा करते हुए लोगों से उनके आंदोलन पर ध्यान देने की अपील की थी। स्क्रीनशॉट में कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी दिखाई गईं, जिसके बाद यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई।

कई यूजर्स ने ये दावा भी किया कि पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही मिनटों बाद अभिनेत्री ने उसे हटा दिया। इसके बाद इंटरनेट पर तरह-तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गईं।

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

वायरल स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने इसे अभिनेत्री की बेबाक राय बताया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर पोस्ट सही थी तो आखिर उसे हटाया क्यों गया।

कुछ पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि अभिनेत्री पर दबाव बनाया गया, जबकि कुछ लोगों ने इसे महज अफवाह बताया। देखते ही देखते यह स्क्रीनशॉट कई प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा।

जांच में क्या निकला?

जब वायरल दावे की जांच की गई तो ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया, जिससे ये साबित हो सके कि दीपिका पादुकोण ने वास्तव में ऐसी कोई इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी।

अभिनेत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस तरह की किसी स्टोरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट या प्रमाणित स्रोत ने भी इस दावे की पुष्टि नहीं की। फैक्ट चेक में ये साफ हुआ कि वायरल स्क्रीनशॉट एडिट किया गया प्रतीत होता है और अभिनेत्री द्वारा इस तरह की कोई स्टोरी पोस्ट करने का दावा सही नहीं है।

सोनम वांगचुक के आंदोलन को मिल रहा है समर्थन

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगों को लेकर कई कलाकार और सार्वजनिक हस्तियां खुलकर समर्थन जता चुकी हैं। स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, सोनी राजदान, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, अनुराग कश्यप और मुनव्वर फारूकी समेत कई नाम उनके समर्थन में सामने आए हैं।

हालांकि दीपिका पादुकोण के समर्थन को लेकर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट फिलहाल पूरी तरह फर्जी बताया जा रहा है और इसे साझा करने से पहले तथ्य की जांच करने की सलाह दी जा रही है।

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Updated on:

16 Jul 2026 08:30 am

Published on:

16 Jul 2026 08:30 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sonam Wangchuk के लिए दीपिका पादुकोण ने पहले किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट? वायरल तस्वीर का जानें सच

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