‘बेटे का नाम ‘राम खान’ रखना चाहता था’, सीमा सजदेह से तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का खुलासा

Sohail Khan On Son Name Ram Khan (सोर्स- Instagram/alliance_primeofficial
Sohail Khan On Son Name Ram Khan: रिएलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान ने अपने बड़े बेटे निर्वाण खान के नाम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनका पहला बेटा पैदा होने वाला था, तब उनकी इच्छा थी कि उसका नाम 'राम खान' रखा जाए। उनका मानना था कि यह नाम भारतीय संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक होगा तथा एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि, परिवार और दूसरे लोगों की राय अलग थी, जिसके बाद आखिरकार बेटे का नाम निर्वाण खान रखा गया।
सोहेल ने बातचीत में कहा कि नाम को लेकर उनका विचार किसी विवाद या धार्मिक संदेश से प्रेरित नहीं था, बल्कि उन्हें ये नाम व्यक्तिगत रूप से बेहद पसंद था। उनका मानना था कि एक अच्छा नाम लोगों के बीच भाईचारे और एकता का संदेश भी दे सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उस समय उन्हें लगा था कि "राम खान" जैसा नाम समाज में एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है।
शो के दौरान इस खुलासे पर दूसरे कंटेस्टेंट्स और दर्शकों ने भी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। बातचीत का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने सोहेल की सोच की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे एक अलग नजरिए से देखा।
सोहेल ने अलायंस शो में कहा कि हम लोग भले ही अब अलग हो चुके हैं, लेकिन सीमा उनके दो बच्चों की मां हैं और वह उनका बहुत सम्मान करते हैं।
उन्होंने आगे कहा- सीमा मेरे दो खूबसूरत बच्चों की मां हैं। प्यार से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूं। यह शो हमारे लिए यादगार रहेगा क्योंकि इसने हमें फिर से एक-दूसरे से बात करने, एक-दूसरे का साथ देने और भरोसा करने का मौका दिया है।
सोहेल ने बताया कि उन्होंने और सीमा ने हमेशा कोशिश की है कि उनके अलग होने का असर बच्चों पर न पड़े।
उन्होंने कहा- बच्चों को किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। हम अपनी बातें खुद संभाल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों को लगे कि उनके मम्मी-पापा लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हमने उनसे हमेशा कहा है कि उन्हें मां और पिता दोनों का पूरा प्यार मिलेगा और उनसे जुड़े फैसले हम मिलकर लेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग