15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बेटे का नाम ‘राम खान’ रखना चाहता था’, सीमा सजदेह से तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का खुलासा

Sohail Khan On Son Name Ram Khan: रिएलिटी शो अलायंस में सोहेल खान ने अपने बड़े बेटे निर्वाण खान के नाम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। सोहेल ने बताया कि वो बेटे का नाम राम रखना चाहते थे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 15, 2026

Sohail Khan On Son Name Ram Khan

Sohail Khan On Son Name Ram Khan (सोर्स- Instagram/alliance_primeofficial

Sohail Khan On Son Name Ram Khan: रिएलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान ने अपने बड़े बेटे निर्वाण खान के नाम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनका पहला बेटा पैदा होने वाला था, तब उनकी इच्छा थी कि उसका नाम 'राम खान' रखा जाए। उनका मानना था कि यह नाम भारतीय संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक होगा तथा एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि, परिवार और दूसरे लोगों की राय अलग थी, जिसके बाद आखिरकार बेटे का नाम निर्वाण खान रखा गया।

सोहेल खान ने अली गोनी से की बात

सोहेल ने बातचीत में कहा कि नाम को लेकर उनका विचार किसी विवाद या धार्मिक संदेश से प्रेरित नहीं था, बल्कि उन्हें ये नाम व्यक्तिगत रूप से बेहद पसंद था। उनका मानना था कि एक अच्छा नाम लोगों के बीच भाईचारे और एकता का संदेश भी दे सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उस समय उन्हें लगा था कि "राम खान" जैसा नाम समाज में एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है।

शो के दौरान इस खुलासे पर दूसरे कंटेस्टेंट्स और दर्शकों ने भी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। बातचीत का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने सोहेल की सोच की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे एक अलग नजरिए से देखा।

सीमा सजदेह से अलग होने पर दिया था बयान

सोहेल ने अलायंस शो में कहा कि हम लोग भले ही अब अलग हो चुके हैं, लेकिन सीमा उनके दो बच्चों की मां हैं और वह उनका बहुत सम्मान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा- सीमा मेरे दो खूबसूरत बच्चों की मां हैं। प्यार से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूं। यह शो हमारे लिए यादगार रहेगा क्योंकि इसने हमें फिर से एक-दूसरे से बात करने, एक-दूसरे का साथ देने और भरोसा करने का मौका दिया है।

सोहेल ने बताया कि वह बच्चों पर तनाव नहीं आने देते

सोहेल ने बताया कि उन्होंने और सीमा ने हमेशा कोशिश की है कि उनके अलग होने का असर बच्चों पर न पड़े।
उन्होंने कहा- बच्चों को किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। हम अपनी बातें खुद संभाल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों को लगे कि उनके मम्मी-पापा लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हमने उनसे हमेशा कहा है कि उन्हें मां और पिता दोनों का पूरा प्यार मिलेगा और उनसे जुड़े फैसले हम मिलकर लेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 04:59 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बेटे का नाम ‘राम खान’ रखना चाहता था’, सीमा सजदेह से तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड के बाद अब पंजाबी सिनेमा में एंट्री करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनम बाजवा संग करेंगे रोमांस?

Nawazuddin Siddiqui Punjabi Film Debut
बॉलीवुड

तीसरी शादी पर फतवा जारी होने के बीच लव जिहाद के आरोप पर बोले आमिर खान, कहा- किसी पत्नी को कन्वर्ट नहीं किया

Aamir Khan On Love Jihad Controversy
बॉलीवुड

‘प्राइवेट में बात करते हैं’, प्रियंका चोपड़ा की पति निक जोनस के साथ पहली चैटिंग पर हुआ खुलासा, शर्म से पानी-पानी हुईं देसी गर्ल

Nick Jonas-Priyanka Chopra First Message
बॉलीवुड

‘हमारे देश को आपकी जरूरत है’, सोनम वांगचुक के अन-शन पर बोलीं शबाना आजमी, स्वरा भास्कर ने भी की मुलाकात

Shabana Azmi On Sonam Wangchuk Health
बॉलीवुड

पत्नी सुनीता आहूजा के सवाल पर गोविंदा ने साधी चुप्पी, Lock Upp के बाद फिर चर्चाओं में आई जोड़ी

Govinda On Sunita Ahuja
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.