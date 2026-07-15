‘बेटे का नाम ‘राम खान’ रखना चाहता था’, सीमा सजदेह से तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का खुलासा

Sohail Khan On Son Name Ram Khan: रिएलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान ने अपने बड़े बेटे निर्वाण खान के नाम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनका पहला बेटा पैदा होने वाला था, तब उनकी इच्छा थी कि उसका नाम 'राम खान' रखा जाए। उनका मानना था कि यह नाम भारतीय संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक होगा तथा एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि, परिवार और दूसरे लोगों की राय अलग थी, जिसके बाद आखिरकार बेटे का नाम निर्वाण खान रखा गया।