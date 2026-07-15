‘प्राइवेट में बात करते हैं’, प्रियंका चोपड़ा की पति निक जोनस के साथ पहली चैटिंग पर हुआ खुलासा, शर्म से पानी-पानी हुईं देसी गर्ल

Nick Jonas-Priyanka Chopra First Message: आज प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल्स में गिना जाता है। दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं और अब वो बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत एक छोटे से सोशल मीडिया मैसेज से हुई थी? अब खुद निक जोनस ने पहली बार उस मैसेज का खुलासा किया है, जिसने दोनों की प्रेम कहानी की नींव रखी थी।