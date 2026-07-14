‘फुंसुख वांगड़ू को मरने मत दो’, सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत पर 3 Idiots के ‘चतुर’ ने कही ये बात

Omi Vaidya Supports Sonam Wangchuk: फिल्म '3 इडियट्स' में अपने यादगार किरदार चतुर रामलिंगम से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन को लेकर एक बात कही है। अभिनेता ने लद्दाख के शिक्षाविद, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक अपील की है।