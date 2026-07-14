‘हद में रहकर बात करना’, कपड़े बदलने को लेकर भद्दी टिप्पणी पर भड़कीं जरीन खान, पैपराजी की लगाई क्लास

वीडियो में देखा जा सकता है कि जरीन खान हाथ में एक ड्रेस लिए खड़ी हैं। तभी एक फोटोग्राफर उन्हें वहीं कपड़ा ट्राई करने के लिए कहता है। इस पर जरीन ने पहले हल्के अंदाज में जवाब दिया कि वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकतीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके साथ इस तरह की फालतू बातें न की जाएं, क्योंकि वो ऐसी टिप्पणियां सहन करने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने कहा- फालतू बात मत करना मेरे साथ। हद में रहो।