‘किसी के शोर-शराबे से मेरा रुख नहीं बदलेगा’, राम मंदिर विवाद पर अनुपम खेर ने तोड़ी चुप्पी

नसीरुद्दीन शाह के साथ बरसों पुराने झगड़े को फिर से चर्चा में लाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब ट्रोल्स मौजूदा मुद्दे पर उन्हें निशाना बनाने में नाकाम रहे, तो उन्होंने छह साल पुराना वीडियो सामने ला दिया। इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, "रियलिटी ये है कि नसीरुद्दीन साहब और मैं गले मिल चुके हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि वे दोनों उस विवाद से आगे बढ़ चुके हैं और लगभग आठ-नौ महीने पहले ही सुलह कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, "मुझे जो सही लगता है, मैं वही कहूंगा। आप सहमत हों या असहमत, यह आपका अधिकार है। लेकिन सच बोलना मेरा अधिकार और कर्तव्य, दोनों है।"