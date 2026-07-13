‘किसी के शोर-शराबे से मेरा रुख नहीं बदलेगा’, राम मंदिर विवाद पर अनुपम खेर ने तोड़ी चुप्पी

विवाद पर बोले अनुपम खेर। (फोटो सोर्स: @AnupamPKher)
Anupam Kher Ram Mandir Controversy: वेटरन एक्टर अनुपम खेर हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'श्री राम भूमि' की शूटिंग के लिए अयोध्या गए थे, जहां राम मंदिर में कथित चोरी के बारे में उनकी टिप्पणी के बाद वो विवादों में घिर गए। आलोचनाओं के बीच, सोशल मीडिया पर दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी बहस का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया। हाल ही में मिल रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, अनुपम खेर ने एक नया वीडियो शेयर किया और दावा किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था। ट्रोलर्स पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसे लोग विवाद चाहते हैं।
राम मंदिर में कथित चोरी पर अपने बयान का जिक्र करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, "लोग सच से तब सबसे ज्यादा डरते हैं जब वो उनके एजेंडे से मेल नहीं खाता।" इसके साथ ही उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले राम मंदिर में चोरी के बारे में मैंने जो कहा, वो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कहा था। आज भी मैं अपनी हर बात पर कायम हूं। लेकिन कुछ लोगों को सच से ज्यादा मुद्दे की जरूरत होती है। वो बहस, विवाद और शोर-शराबा चाहते हैं। इसीलिए मामले को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।"
अनुपम खेर ने आगे कहा कि वो अपनी राय रखने से कभी नहीं डरे हैं और उनका इसे बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो "ट्रोल्स, तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स या नेताओं" से नहीं डरते और कहा, "किसी के शोर-शराबे से मेरा रुख नहीं बदलेगा।"
नसीरुद्दीन शाह के साथ बरसों पुराने झगड़े को फिर से चर्चा में लाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब ट्रोल्स मौजूदा मुद्दे पर उन्हें निशाना बनाने में नाकाम रहे, तो उन्होंने छह साल पुराना वीडियो सामने ला दिया। इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, "रियलिटी ये है कि नसीरुद्दीन साहब और मैं गले मिल चुके हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि वे दोनों उस विवाद से आगे बढ़ चुके हैं और लगभग आठ-नौ महीने पहले ही सुलह कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, "मुझे जो सही लगता है, मैं वही कहूंगा। आप सहमत हों या असहमत, यह आपका अधिकार है। लेकिन सच बोलना मेरा अधिकार और कर्तव्य, दोनों है।"
'श्री राम भूमि' की शूटिंग के लिए अयोध्या यात्रा के दौरान, अनुपम खेर ने राम मंदिर में कथित तौर पर दान की चोरी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मुगल काल में हुई तबाही और लूटपाट की तुलना में यह कथित चोरी "मामूली" थी।
बता दें कि ये फिल्म अनुपम खेर के लंबे फिल्मी करियर की 552वीं फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में ऋत्विक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट और कहानी को लेकर मेकर्स की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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