आखिर जसलीन रॉयल की पार्टी के बाद क्यों मचा बवाल? कुशा कपिला ने समय रैना संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

दरअअल, विवाद के बाद कुशा कपिला ने विस्तृत बयान जारी कर कहा कि उन्हें पहले से ये जानकारी नहीं थी कि शो में किस तरह के जोक्स यूज किए जाएंगे। उन्होंने माना कि उन्हें स्क्रिप्ट मांगनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों पर भरोसा होने की वजह से ऐसा नहीं किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि लाइव शो के दौरान उन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां झेलीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर थी कि बिना किसी बदलाव के वही कंटेंट लाखों दर्शकों के सामने रिलीज कर दिया गया। कुशा के अनुसार, कुछ जोक्स ने उन्हें ठेस पहुंचाई और उन्हें लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि उस अनुभव से उबरने के लिए उन्हें काफी समय और थेरेपी की जरूरत पड़ी।