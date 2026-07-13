‘गुजराती कभी बिजनेस में नुकसान नहीं उठाते’, इंदौर जेल का किस्सा सुनाकर छा गए मुनव्वर फारूकी, फिर वायरल हुआ बयान

शो में मुनव्वर ने अपने करियर से जुड़ा एक मजेदार खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हुई बातचीत में उन्होंने अपनी फीस को इस तरह तय किया कि उसमें जेल के दौरान हुए आर्थिक नुकसान का भी प्रतीकात्मक हिसाब शामिल हो। उनका कहना था कि ये फैसला किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने संघर्ष को सफलता में बदलने का प्रतीक था। अपने शो के लास्ट में मुनव्वर ने कहा कि जिन 37 दिनों को उनकी आवाज दबाने के लिए याद किया जाता है, तो वही आज उनके सबसे सफल शो की सबसे मजबूत कहानी बन गए हैं।