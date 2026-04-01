जयपुर में आकर कॉमेडियन ने मुनव्वर फारूकी को दिखा दिया आइना, बिना नाम लिए शो में कंसा तंज

Vikas Kush Sharma Takes Dig On Munawar Faruqui: स्टैंडअप कॉमेडियन विकास कुश शर्मा हाल ही में राजस्थान दौरे पर हैं। अपने कॉमेडी शो 'हल्की-हल्की फटी' के सिलसिले में वो जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में मौजूद रहे। बीते शनिवार यानी 11 अप्रैल को वो जयपुर पहुंचे जहां उन्होंने दर्शकों को अपने ह्यूमर और कॉमिक टाइमिंग से काफी हंसाया। इसी दौरान उन्होंने कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है।