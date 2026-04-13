13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मां चली जाए किसी को तो कैसा लगता है?’, आशा भोसले के अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ का फूटा गुस्सा, भड़कने का वीडियो हुआ वायरल

Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral: दिग्गज गायिका आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे एक्टर जैकी श्रॉफ पैपराजी पर भड़क गए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 13, 2026

Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral

Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral (सोर्स- एक्स)

Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका कही जाने वालीं आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। इस दौरान उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए इंडस्ट्री की कई हस्तियां आईं। क्रिकेट जगत से भी कई खिलाड़ियों ने आशा ताई के अंतिम दर्शन किए। इसी दौरान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी आशा ताई को विदाई दी।

भड़क गए जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral)

इसी दौरान अभिनेता जैकी श्रॉफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी के एक सवाल पर नाराज नजर आए। जैकी को पैपराजी के कैसा लग रहा है वाले सवाल पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लताड़ लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें इस सवाल पर इतना गुस्सा आया कि गाड़ी में बैठे-बैठे ही उन्होंने क्लास लगा दी।

पैपराजी के सवाल पर नाराज दिखे जैकी श्रॉफ

दरअसल, आशा ताई को श्रद्धांजलि देने के बाद जब जैकी श्रॉफ अपनी कार की ओर लौट रहे थे, तभी पैपराजी ने उनसे आशा भोसले के निधन पर प्रतिक्रिया जाननी चाही। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा- किसी की मां जब चली जाती है तो उसे कैसा लगता है? इसके बाद जैकी कहते हैं कि चल जा, ये कई टाइम है ये सब पूछने का।

जनाई भोसले को ढांढस बंधाते नजर आए कई स्टार्स

इसी बीच आशा भोसले के निधन से उनका परिवार गहरे सदमे में है। इस दौरान उनकी पोती जनाई भोसले अंदर से काफी टूट चुकी हैं। वो अंतिम संस्कार के दौरान काफी भावुक थीं। उन्हें रणवीर सिंह, मोहम्मद सिराज और तब्बू जैसे स्टार्स संभालते हुए नजर आए।

भारी सुरक्षा के बीच निकली अंतिम यात्रा

आशा भोसले की अंतिम यात्रा मुंबई की सड़कों से गुजरते हुए शिवाजी पार्क पहुंची, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों प्रशंसक सड़कों पर उमड़ पड़े और अपनी फेवरेट गायिका को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई।

संगीत जगत की अमर विरासत छोड़ गईं आशा ताई

आशा भोसले के चले जाने से भारतीय संगीत में कभी ना भरने वाला खालीपन आ गया है। आशा भोसले के लाखों-करोड़ों चाहने वाले अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई हिट गाने दिए। वो स्वरकोकिला कही जाने वालीं लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। साथ ही वो अपने पीछे अपने सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले और पोती जनाई भोसले को छोड़ गई हैं।

ये भी पढ़ें

Asha Bhosle: जिस जनाई भोसले को डेट करने की उड़ी अफवाहें, उसके दादी के अंतिम संस्कार में भावुक दिखे मोहम्मद सिराज
बॉलीवुड
Asha Bhosle Funeral

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 05:32 pm

Published on:

13 Apr 2026 05:31 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मां चली जाए किसी को तो कैसा लगता है?’, आशा भोसले के अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ का फूटा गुस्सा, भड़कने का वीडियो हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मौत से कुछ दिन पहले यूं गाना गा रही थीं आशा भोसले, आखिरी वीडियो हुआ वायरल, मुंहबोले भाई ने किया शेयर

Asha Bhosle Last Video
बॉलीवुड

Asha Bhosle: जिस जनाई भोसले को डेट करने की उड़ी अफवाहें, उसके दादी के अंतिम संस्कार में भावुक दिखे मोहम्मद सिराज

Asha Bhosle Funeral
बॉलीवुड

‘काश वो लड़का होती’ इस मशहूर एक्ट्रेस की दीवानी थी आशा भोसले, खुद कही थी भागने वाली बात

Asha bhosle made big revelation said helen is my favourite actress if she were man i married her
बॉलीवुड

जिंदगी और मौत से जुड़ा था आशा भोसले का अंतिम गीत, गाने के बोल ‘जाने दो मुझे खुद से मिलना है’ कर गए भावुक

Asha Bhosle Last Song On Life And Death
बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- ‘शरीर चला गया, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी’

Amitabh Bachchan Mourns Asha Bhosle Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.