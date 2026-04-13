‘मां चली जाए किसी को तो कैसा लगता है?’, आशा भोसले के अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ का फूटा गुस्सा, भड़कने का वीडियो हुआ वायरल

आशा भोसले के चले जाने से भारतीय संगीत में कभी ना भरने वाला खालीपन आ गया है। आशा भोसले के लाखों-करोड़ों चाहने वाले अब भी यकीन नहीं कर पा रहे कि वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई हिट गाने दिए। वो स्वरकोकिला कही जाने वालीं लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। साथ ही वो अपने पीछे अपने सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले और पोती जनाई भोसले को छोड़ गई हैं।