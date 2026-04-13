Asha Bhosle: जिस जनाई भोसले को डेट करने की उड़ी अफवाहें, उसके दादी के अंतिम संस्कार में भावुक दिखे मोहम्मद सिराज

Asha Bhosle Funeral: सुरों की मल्लिका कही जाने वालीं आशा भोसले हमें 12 अप्रैल रविवार को छोड़कर चली गईं। आशा ताई के निधन से उनके चाहने वालों और फैंस को गहरा झटका लगा है। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड और खेल जगत से कई हस्तियां पहुंच चुकी हैं। इन्हीं में शामिल रहे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी जिन्होंने अपनी खास दोस्त और बहन जनाई भोसले के इस भावुक पल में उनका साथ दिया। सिराज और जनाई का इस दौरान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।