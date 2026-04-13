आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- ‘शरीर चला गया, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी’

Amitabh Bachchan Mourns Asha Bhosle Death (सोर्स- एक्स)
Amitabh Bachchan Mourns Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 92 साल की आयु में उनके जाने के बाद फिल्म और संगीत जगत के दिग्गज कलाकार लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए भावुक शब्दों में उन्हें याद किया और कहा कि उनका शरीर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और आवाज हमेशा अमर रहेगी।
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए आशा भोसले के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उनके जाने से सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि संगीत का एक पूरा युग समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि आशा जी की आवाज में ऐसी जीवंतता थी, जो हर गीत को नई पहचान देती थी। उनके अनुसार, आशा भोसले की आवाज हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
महानायक ने यह भी कहा कि आशा भोसले ने अपने संगीत से जो विरासत छोड़ी है, वह किसी खजाने से कम नहीं है। उनके गीतों का संसार इतना व्यापक है कि उसे संगीत का चलता-फिरता विश्वकोश कहा जा सकता है।
आशा भोसले ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। खासतौर पर फिल्म डॉन का चर्चित गीत 'ये मेरा दिल' और फिल्म 'द ग्रेट गैंबलर' का 'दो लफ्जों की है दिल की कहानी' आज भी श्रोताओं के दिलों में खास जगह रखते हैं। इन गीतों ने दोनों कलाकारों की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
बताया गया कि आशा भोसले को सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही देशभर के प्रशंसकों और कलाकारों ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा किए।
मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक और फिल्म जगत से जुड़े लोग पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने वालों में कई बड़े नाम शामिल रहे।
शाहरुख खान ने आशा भोसले को भारतीय सिनेमा की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि उनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। वहीं सलमान खान ने उन्हें भारतीय संगीत की अपूरणीय क्षति बताया। इसके अलावा अक्षय कुमार समेत कई सितारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि भारतीय संगीत की पहचान थीं। उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गीत गाकर हर पीढ़ी को अपनी आवाज से जोड़ा। उनके जाने से संगीत जगत में जो खालीपन आया है, उसे भर पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि उनकी आवाज हमेशा श्रोताओं के दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
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