आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, बोले- ‘शरीर चला गया, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी’

Amitabh Bachchan Mourns Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 92 साल की आयु में उनके जाने के बाद फिल्म और संगीत जगत के दिग्गज कलाकार लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए भावुक शब्दों में उन्हें याद किया और कहा कि उनका शरीर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और आवाज हमेशा अमर रहेगी।