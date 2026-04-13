रोती-बिलखती हुई आशा भोसले की पोती जनाई को तब्बू ने दिया सहारा, अंतिम दर्शन में रो पड़े सितारे

संगीत के क्षेत्र में आठ दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहीं आशा भोसले ने अपने जीवन के अंतिम दौर में ब्रिटिश बैंड गोरिलाज के साथ ‘द शेडो लाइट’ गीत रिकॉर्ड किया था। इस गीत में इस खास गीत में ग्रफ रीस, अजय प्रसन्ना के साथ सरोद के उस्ताद अमान अली बंगश और अयान अली बंगश की प्रस्तुति ने इसे और भी खास बना दिया। ये गीत अब उनके जीवन की अंतिम संगीत यात्रा का भावुक अध्याय बन गया है।