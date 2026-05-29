‘A’ सर्टिफिकेट के बाद भी CBFC ने हॉरर फिल्म ‘Obsession’ पर चलाई कैंची, नेटिजन्स का फूटा गुस्सा

जानकारी के लिए बता दें कि 'Obsession' फिल्म का रन टाइम लगभग 1 घंटा 50 मिनट (110.29 मिनट) है। सीबीएफसी की कैंची चलने के बाद फिल्म में कुछ सीन्स ऐड किये गए हैं और कुछ सीन्स को हटाया या सही किया गया है। जिनमें शराब-सिगरेट हेल्थ अपडेट्स को जोड़ा गया है। इसके अलावा फिल्म में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है उसमें वॉयलेंस वाले 24 सेकंड के फ़ुटेज को काटा गया है, इसके साथ ही सेक्सुअल एक्टिविटीज वाले 14 सेकंड के फ़ुटेज को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस तरह से फिल्म से कुल 38 सेकंड का अहम फ़ुटेज हटा दिया गया। इसके अलावा, 'Obsession' से एक न्यूड सीन को भी हटा दिया गया। बता दें कि इन सभी बदलावों को लागू करने के बाद ही CBFC ने फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी है।