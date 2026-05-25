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हॉलीवुड फिल्म ‘Obsession’ ने ‘धुरंधर 2’ को छोड़ा पीछे, 10 दिनों में कमाई के मामले में गाड़े झंडे

Obsession Box Office Collection: एक इंडी हॉरर फिल्म, जिसे नए फिल्म मेकर्स ने बहुत कम बजट में बनाया था, उसी फिल्म ने कमाई के मामले में इस साल की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए हजारों गुना मुनाफा कमा कर इतिहास रच दिया है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 25, 2026

Obsession Box Office Collection

7 करोड़ में बनी ‘Obsession’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। (फोटो सोर्स: IMDb)

Obsession Box Office Collection: साल 2026 दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस के लिए एक सुनहरा साल रहा है। जहां भारत में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'Dhurandhar 2' आई, वहीं हॉलीवुड ने भी 'Michael', 'Project Hail Mary' और 'The Super Mario Galaxy Movie' जैसी बड़ी हिट फ़िल्में दीं। कुल मिलाकर, इन चारों फिल्मों ने दुनिया भर में 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है। फिर भी, इनमें से कोई भी फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म नहीं बन पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रिकॉर्ड उस फिल्म के नाम है जो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, और जिसने अपने बजट से 100 गुना ज्यादा कमाई कर ली है।

2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट

राइटर-डायरेक्टर Curry Barker की हॉरर फिल्म 'Obsession' ने 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। ये फिल्म मई महीने की शुरुआत में शुरुआत में रिलीज हुई थी, और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से खड़ी हुई है और अपनी पकड़ बनाये हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर हफ्ते इसकी कमाई में इजाफा हो रहा है।

हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' लगभग 750 हजार डॉलर (यानी 7 करोड़ रुपये) में बनी थी और इतने कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 80 मिलियन यानी भारतीय रुपये में तकरीबन 750 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बता दें कि फिल्म को ये तकरीबन 10000% से ज्यादा का मुनाफा है, जो इस साल रिलीज हुई किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है।

10 दिन में तोड़े कमाई के कई सारे

Obsession को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी दस दिन ही हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई की रफ्तार और तेज हो रही है। इसने अपने दूसरे वीकेंड में उत्तरी अमेरिका में 22 मिलियन डॉलर कमाए, जो इसके शुरुआती वीकेंड के 16 मिलियन डॉलर से ज्यादा हैं। सीमित पैमाने पर रिलीज होने के बावजूद, ये विदेशों में भी हिट रही है, और उत्तरी अमेरिका के बाहर इस फिल्म ने 21 मिलियन डॉलर कमाए हैं। 'Obsession' धीरे-धीरे 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि एक बार अगर ये आंकड़ा पार हो गया, तो ये 'Paranormal Activity 'और 'The Blair Witch Project' के बाद, 1 मिलियन डॉलर से कम बजट में बनी तीसरी ऐसी फिल्म होगी जिसने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की हो।

'Obsession' ने Michael और 'Project Hail Mary' को पछाड़ा

Obsession की लागत 1 मिलियन डॉलर से भी कम है। इसने पहले ही उससे 100 गुना ज्यादा कमाई कर ली है, और जैसे-जैसे ये दुनिया भर में चर्चा बटोरती रहेगी, इसकी कमाई और भी बढ़ती जाएगी। इसकी तुलना में, 'माइकल' ने अब तक 788 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके बजट का सिर्फ 5 गुना है। प्रोजेक्ट हेल मैरी ने 675 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके बजट का लगभग 3 गुना है। हॉलीवुड के बाहर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। 40 मिलियन डॉलर के बजट में बनी एक चीनी स्पोर्ट्स कॉमेडी ने अपने बजट से 16 गुना से भी ज्यादा (650 मिलियन डॉलर) कमाए हैं, जबकि बॉलीवुड की एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' ने 200 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके लगभग 12 मिलियन डॉलर के बजट का लगभग 17 गुना है। ऑब्सेशन के कम बजट ने उसे इन कहीं ज्यादा बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने में मदद की है।

हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' के बारे में

Curry Barker द्वारा लिखी, डायरेक्ट और एडिट की गई फिल्म 'ऑब्सेशन' में माइकल जॉनस्टन ने बेयर नाम के लड़के का किरदार निभाया है, जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। एक दी वो एक रहस्यमयी खिलौना खरीदता है, जो उसकी बचपन की दोस्त निक्की (इंडे नवरेट) को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसके बाद डरावनी और खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और 15 मई को यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दर्शकों और क्रिटिक्स से फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं।

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Updated on:

25 May 2026 03:35 pm

Published on:

25 May 2026 02:26 pm

Hindi News / Entertainment / हॉलीवुड फिल्म ‘Obsession’ ने ‘धुरंधर 2’ को छोड़ा पीछे, 10 दिनों में कमाई के मामले में गाड़े झंडे

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