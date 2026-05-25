हॉलीवुड फिल्म ‘Obsession’ ने ‘धुरंधर 2’ को छोड़ा पीछे, 10 दिनों में कमाई के मामले में गाड़े झंडे

Obsession की लागत 1 मिलियन डॉलर से भी कम है। इसने पहले ही उससे 100 गुना ज्यादा कमाई कर ली है, और जैसे-जैसे ये दुनिया भर में चर्चा बटोरती रहेगी, इसकी कमाई और भी बढ़ती जाएगी। इसकी तुलना में, 'माइकल' ने अब तक 788 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके बजट का सिर्फ 5 गुना है। प्रोजेक्ट हेल मैरी ने 675 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके बजट का लगभग 3 गुना है। हॉलीवुड के बाहर की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। 40 मिलियन डॉलर के बजट में बनी एक चीनी स्पोर्ट्स कॉमेडी ने अपने बजट से 16 गुना से भी ज्यादा (650 मिलियन डॉलर) कमाए हैं, जबकि बॉलीवुड की एक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' ने 200 मिलियन डॉलर कमाए हैं, जो उसके लगभग 12 मिलियन डॉलर के बजट का लगभग 17 गुना है। ऑब्सेशन के कम बजट ने उसे इन कहीं ज्यादा बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने में मदद की है।