हमारी संस्कृति को बख्श दो! अनन्या पांडे का भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देख भड़के लोग

फिल्म में दो खास सीन हैं जिनमें अनन्या का किरदार चांदनी रोबोटिक-भरतनाट्यम फ्यूजन डांस करती है। पहला सीन कॉलेज का है जहां लक्ष्य का किरदार पहली बार उसे देखता है। दूसरा सीन कॉलेज के एलुमनाई मीट का है। इन दोनों सीन ने सोशल मीडिया पर ऐसी आलोचना को जन्म दिया जो तेजी से वायरल हो गई। इस पर एक यूजर ने लिखा कि AI से वे स्टेप्स करवा लेने चाहिए थे, वो बेहतर होता। कोई इतना घटिया डांस क्यों परोस रहा है? एक और कमेंट में कहा गया कि वो इस पारंपरिक नृत्य का मजाक उड़ा रही हैं,हमारी संस्कृति को बख्श दो।