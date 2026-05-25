Main Vaapas Aaunga First Review: दिलजीत दोसांझ की फिल्म देख एकता कपूर ने दिया रिव्यू, वेदांत रैना के लिए लिखा स्पेशल मैसेज

एकता कपूर ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि बंटवारे के दर्द और पीढ़ियों के बदलते रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाने वाली फिल्म है। एकता के मुताबिक फिल्म खत्म होने के बाद भी इसकी कहानी और किरदार लंबे समय तक दिमाग में घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझने में पूरा दिन लग गया कि इस फिल्म के बारे में क्या लिखा जाए, क्योंकि वो कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती थीं।