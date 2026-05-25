रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग कार में स्पॉट हुईं 52 की मलाइका अरोड़ा, बेटा अरहान भी साथ में आया नजर

Malaika Arora Spotted With Boyfriend: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और ग्लैमरस अदाओं के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। पिछले कुछ महीनों से बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ उनका नाम लगातार जोड़ा जा रहा है और अब हाल ही में दोनों को एक बार फिर साथ देखा गया, जिसके बाद डेटिंग की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। खास बात यह रही कि इस फैमिली आउटिंग में मलाइका के बेटे अरहान खान भी उनके साथ नजर आए।