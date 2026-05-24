ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ने से दुखी, अजमेर जाने पर बहस, ट्विशा शर्मा मामले में समर्थ सिंह के 5 बड़े दावे

Samarth Singh Revelation On Twisha Sharma Death Mystery: भोपाल की मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब सिर्फ एक सामान्य आत्महत्या केस नहीं रह गया है। इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इसे सुनियोजित हत्या मान रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट तक दखल दे चुका है और अब दूसरी बार पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस आखिरी रात की हो रही है, जब ट्विशा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई।