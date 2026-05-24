ना माथे पर शिकन, ना चेहरे पर दुख! ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को लेकर हुआ चौंकाने वाला दावा, परिवार ने की भावुक अपील

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही उनका परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब परिवार की ओर से कहा गया है कि आरोपी पति समर्थ सिंह के व्यवहार ने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया। मेजर हर्षित शर्मा के मुताबिक जब समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर पत्नी को खोने का कोई दुख दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट में समर्थ का व्यवहार सामान्य लोगों जैसा था और वह काफी सहज नजर आ रहा था।