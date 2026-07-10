Sudhanshu Pandey On Sunita Ahuja: टीवी और ओटीटी के रियलिटी शोज में बढ़ती गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा को लेकर अभिनेता सुधांशु पांडे ने चिंता जताई है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ऐसे कंटेंट कल्चर पर सवाल उठाए, लेकिन उनके बयान को सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' और उसमें नजर आ रहीं सुनीता आहूजा से जोड़कर देखा जा रहा है। अभिनेता का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार को सामान्य बनाना समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है।