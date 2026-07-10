Rajesh Sharma Health Update: 'एमएस धोनी' और 'स्पेशल 26' जैसी फिल्मों के एक्टर राजेश शर्मा को कथित तौर पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी और उनको बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक, हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान शर्मा को किसी ज़हरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया था। गुरुवार को एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बताया कि वो अपने दोस्त शर्मा की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं।