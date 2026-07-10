‘Dhamaal 4′ X Review:’धमाल 4’ देखकर बंट गए दर्शक! बोले-‘कॉमेडी का किंग लौट आया, तो किसी ने AI विजुअल्स पर उठाए सवाल’

Dhamaal 4 X Review: अजय देवगन की मोस्टअवेटेड कॉमेडी फिल्म 'Dhamaal 4' आखिरकार थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म के पहले ही दिन सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। तो चलिए आपको शुरुआती रिएक्शन बताते हैं कि फिल्म को लेकर फैंस की राय बंटी हुई है। जहां कई लोगों ने फिल्म के कॉमिक सीक्वेंस और अजय देवगन की दमदार कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दर्शकों ने फिल्म के तकनीकी पहलुओं, खासकर AI से तैयार किए गए कुछ विजुअल्स और ह्यूमर पर सवाल उठाए।