मेनोपॉज पर 54 की पूजा भट्ट ने बयां किया दर्द, बोलीं- कैंसर होने का लगा था डर, किया चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान पूजा भट्ट ने बताया कि वो उस समय मेनोपॉज के शुरुआती दौर से गुजर रही थीं। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर में एंटर करने से कुछ दिन पहले उन्हें पहली बार हॉट फ्लैश का अनुभव हुआ। शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके शरीर में अचानक ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह वही स्थिति है, जिसे वह पहले एक वेब सीरीज में अभिनय के दौरान निभा चुकी थीं।