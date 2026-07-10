तलाक और Bisexual के खुलासे के बाद अब बच्चे पर आकांक्षा चमोला का तीसरा राज, Lock Upp में फिर मचेगी तबाही!

हाल ही में ऑन एयर हुए एपिसोड में आकांक्षा जब गौरव खन्ना के जाने के बाद बता रही थीं कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों आए हैं। इसी बातचीत में उनके को-कंटेस्टेंट वरुण यादव ने कहा कि क्या तुम बच्चा ना करने की वजह से अलग हो रही हो। इस पर आकांक्षा ने बड़ा हिंट देते हुए कहा कि नहीं बच्चे को लेकर मैं कुछ नही कह सकती क्योंकि वो एक सीक्रेट है। वो मेरा तीसरा सीक्रेट है। आकांक्षा के इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि उनका तीसरा राज बच्चे से जुड़ा ही है।