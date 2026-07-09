20 साल पहले सैफ अली खान से हुई थी कपड़ों को लेकर अजीब डिमांड, एक्टर ने खुद किया खुलासा

इसके आगे सैफ अली खान ने बताया कि उन्हें उस आइडिया को नकारने का अफसोस है और उन्हें लगता है कि इससे सीन और भी बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा, "आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि वो पीछे से शूट होना था। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लगता। चूँकि हम नई चीज़ें कर रहे थे, तो यह भी कुछ अलग होता। हाँ, मेरा मतलब है, आज मैं ऐसा करूंगा।" सैफ ने यह भी बताया कि भारद्वाज ने आखिरी समय में उस सीन को पूरी तरह से बदल दिया था। “एक लंबा डायलॉग था जिसमें मैं कह रहा था, ‘तुमने मुझे बाहुबली नहीं बनाया, और अब मैं ऐसा करूँगा,’ वगैरह, और शीशे के सामने खड़े होकर बदले की अपनी भावना साफ़ ज़ाहिर कर रहा था। आखिरी समय पर, डायरेक्टर सेट पर मेरे पास आए और बोले, ‘मैं नहीं चाहता कि तुम कोई डायलॉग बोलो। मेरे पास एक आइडिया है।’