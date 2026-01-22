साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

अब एक बार फिर यह जोड़ी फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। यह फिल्म मुंबई की अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक एक्शन-थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में कई जाने-पहचाने चेहरे भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। विशाल भारद्वाज के बयान ने साफ कर दिया है कि उनके और शाहिद कपूर के बीच कोई व्यक्तिगत खटास नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रोफेशनल बॉन्ड है। रचनात्मक मतभेद किसी भी कलाकार और निर्देशक के रिश्ते का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब नतीजा दमदार सिनेमा हो, तो ऐसी साझेदारी लंबे समय तक याद रखी जाती है।