बॉलीवुड

साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के साथ अनबन की खबरों को लेकर पहली बार निर्देशक विशाल भारद्वाज ने चुप्पी तोड़ी है। विशाल ने 'ओ रोमियो' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Jan 22, 2026

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor: बॉलीवुड में निर्देशक-अभिनेता की जोड़ियों को लेकर चर्चाएं कोई नई बात नहीं हैं। कभी तारीफ, तो कभी मतभेद की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। ऐसी ही लंबे समय से चली आ रही अफवाहों पर अब खुद निर्देशक विशाल भारद्वाज ने खुलकर बात की है। अभिनेता शाहिद कपूर के साथ उनके रिश्ते को लेकर कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच मनमुटाव है, लेकिन हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विशाल भारद्वाज ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया।

विशाल भारद्वाज ने शाहिद संग अनबन पर कही ये बात

मुंबई में हुए इस इवेंट के दौरान विशाल भारद्वाज ने न सिर्फ शाहिद कपूर के साथ अपने प्रोफेशनल रिश्ते पर बात की, बल्कि अपने स्वभाव को लेकर भी ईमानदारी दिखाई। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें काम करने के लिहाज से एक मुश्किल इंसान मानते हैं। उनके मुताबिक, उनके निर्देशन में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ये बात शाहिद कपूर उनसे बेहतर समझते हैं।

विशाल भारद्वाज ने बताया कि उनके निर्देशक दोस्त अक्सर उन्हें छेड़ते रहते हैं कि उन्होंने शाहिद कपूर के साथ चार फिल्में की हैं, इसलिए शाहिद को भी उनके साथ काम करने के लिए कोई खास पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि शाहिद के साथ उनका रिश्ता टकराव से ज्यादा आपसी समझ और सम्मान पर टिका है।

विशाल ने बताया रचनात्मक मतभेद

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच रचनात्मक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन मीडिया में इन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। विशाल के अनुसार, उनके बीच उतनी लड़ाइयां नहीं होतीं, जितनी लोगों को लगती हैं। उन्होंने अपनी और शाहिद की जोड़ी की तुलना हिंदी सिनेमा की मशहूर संगीत जोड़ियों से करते हुए कहा कि जैसे महान साझेदारियों में बहस होती है, वैसे ही उनके रिश्ते में भी रचनात्मक टकराव है, जो काम को बेहतर बनाता है।

बॉलीवुड में हिट है विशाल और शाहिद की जोड़ी

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कुछ यादगार फिल्में दी हैं। साल 2009 में आई फिल्म कमीने से दोनों की साझेदारी की शुरुआत हुई, जिसने शाहिद के करियर को एक नया मोड़ दिया। इसके बाद हैदर जैसी गंभीर और सराहनीय फिल्म आई, जिसे आज भी शाहिद के करियर की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। रंगून के जरिए भी दोनों ने अलग तरह की कहानी पेश करने की कोशिश की।

'ओ रोमियो' में फिर नजर आएगी जोड़ी

अब एक बार फिर यह जोड़ी फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। यह फिल्म मुंबई की अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक एक्शन-थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में कई जाने-पहचाने चेहरे भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। विशाल भारद्वाज के बयान ने साफ कर दिया है कि उनके और शाहिद कपूर के बीच कोई व्यक्तिगत खटास नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रोफेशनल बॉन्ड है। रचनात्मक मतभेद किसी भी कलाकार और निर्देशक के रिश्ते का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब नतीजा दमदार सिनेमा हो, तो ऐसी साझेदारी लंबे समय तक याद रखी जाती है।

Jan 22, 2026

साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

