ममता कुलकर्णी ने भगवान और आत्मज्ञान को लेकर किया पोस्ट, लिखा- भगवा कपड़ो में…

ममता कुलकर्णी को जब से किन्नर अखाड़ा से बाहर निकाला है, वह अपने इंस्टाग्राम पर खुद को लेकर और महामंडलेश्वर को लेकर वीडियो शेयर कर रही है। इसी बीच उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा, "नवंबर 2024 का यह संदेश स्पष्ट करता है कि केवल भगवा कपड़ो में आत्मज्ञान धारण करना की पहचान नहीं है, सच्चा ज्ञान और सत्य भी किसी वेशभूषा या दिखावे के मोहताज नहीं होते। हमें बाहरी स्वरूप को ही ईश्वर या अंतिम सत्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक बोध दिखावे से कहीं गहरा है।" इस पोस्ट पर उनके फैंस भी कमेंट कर इसे सही बता रहे हैं।