ममता कुलकर्णी ने हिंदू-मुस्लिम भेदभाव पर दिया बेबाक बयान, बोलीं- बेचारे AR रहमान को अब…

Mamta Kulkarni On AR Rahman: ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बाद में वह सिनेमा छोड़ साध्वी बन गई। उन्हें साल 2025 में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। अब ममता कुलकर्णी को इससे बाहर कर दिया गया है। वहीं, इस समय इंडस्ट्री में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक भेदभाव' के आरोपों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ चुकी है। जहां कई दिग्गज कलाकार रहमान के इस दावे को नकार रहे हैं, वहीं अब इस विवाद में ममता कुलकर्णी भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बेबाक नजरिया पेश किया है। ममता ने न केवल बॉलीवुड में बढ़ते भेदभाव पर दुख जताया, बल्कि आज के संगीत के गिरते स्तर पर भी कटाक्ष किया है।