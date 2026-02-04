29 साल बाद तारा सिंह का थप्पड़ और रहमान डकैत का दम साथ देख, फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट

साथ ही, नेटफ्लिक्स ने जैसे ही 'इक्का' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। फैंस ने सनी देओल और अक्षय खन्ना की इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर सराहना की। एक यूजर ने लिखा, 'तारा सिंह और रहमान डकैत का क्रॉसओवर' तो दूसरे ने कहा, 'उम्मीद नहीं थी कि नेटफ्लिक्स ये जोड़ी वापस लाएगा।' तो वहीं, कुछ फैंस ने तो मजाकिया अंदाज में यहां तक लिख दिया, 'तारा सिंह के एक थप्पड़ में रहमान डकैत ढेर।' बता दें, कई यूजर्स ने सनी देओल के करियर के बदलते ट्रैक पर भी बात की। फैंस का मानना है कि वो अब सिर्फ एक्शन हीरो की इमेज से बाहर निकलकर नए और चुनौतीपूर्ण किरदारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं।