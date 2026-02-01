एक्टिंग करने पर पड़ती थी मार, अमिताभ बच्चन की नकल से जीता दिल, पारितोष त्रिपाठी ऐसे बने ‘टीआरपी मामा’

अभिनय का कीड़ा परितोष के भीतर बचपन से ही था। थिएटर उनकी पहली मोहब्बत रहा। साल 2000 के आसपास उन्होंने देवरिया और गोरखपुर के थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया। वह दौर आसान नहीं था। रोज देवरिया से गोरखपुर का सफर, सीमित संसाधन और भविष्य की अनिश्चितता, लेकिन जिद सिर्फ एक थी, अभिनेता बनना। उनके दोस्त बताते हैं कि परितोष शाहरुख खान की मिमिक्री किया करते थे, जबकि उनके साथी अमिताभ बच्चन की नकल में माहिर थे। यही खेल-खेल में शुरू हुआ सफर आगे चलकर पहचान बन गया। पारितोष बताते हैं कि पहले ही दिन खूब मार पड़ी। इसके बाद लगातार पांच दिनों तक किश्तों में मार पड़ती रही। लेकिन बाद में परिवार ने उनकी अभिनय की दुनिया में जाने के निर्णय पर पूरा सपोर्ट दिया।