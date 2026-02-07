Dhurandhar 2 या Toxic? जानें थिएटर में किसका होगा राज!

यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। 'केजीएफ' के बाद ये उनकी पहली बड़ी पारी है, जिसमें वे नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे बड़े नामों के साथ दिखेंगे। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है और प्री-बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म को अभी तक 363,000 से अधिक लोगों ने लाइक किया है और दूसरी ओर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में है, तो इसको कामयाबी मिलने की दर्शकों की ओर से उम्मीद की जा सकती है।