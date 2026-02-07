7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 या Toxic? जानें थिएटर में किसका होगा राज!

Dhurandhar 2 vs Toxic: Dhurandhar 2 में एंटरटेनमेंट और एक्शन से भरपूर कहानी है, जो युवा और परिवार दोनों के लिए मजेदार है, जबकि Toxic एक थ्रिलर ड्रामा है, जिसकी दमदार कहानी आडियंस को शांत नहीं बैठने देगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 07, 2026

Dhurandhar 2 vs Toxic

धुरंधर 2 और टॉक्सिक (सोर्स: x @Gaurav_5599 के अकाउंट द्वारा)

Dhurandhar 2 vs Toxic: बॉक्स ऑफिस पर एक से ज्यादा फिल्म एक ही दिन रिलीज होना आज कल नॉर्मल है, लेकिन 19 मार्च 2026 को होने वाला क्लैश इस बार और भी खास नजर आ रहा है। इस दिन बॉलीवुड और साउथ के 2 बड़े स्टार, यश और रणवीर सिंह अपनी नई फिल्मों के साथ एक-दूसरे को टक्कर देंगे। यश की फिल्म 'टॉक्सिक' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' दोनों की रिलीज डेट एक ही होने से फैंस के बीच उत्साह एक अलग लेवल पर है।

प्री-बॉक्स ऑफिस आंकड़ा

यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। 'केजीएफ' के बाद ये उनकी पहली बड़ी पारी है, जिसमें वे नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे बड़े नामों के साथ दिखेंगे। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है और प्री-बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म को अभी तक 363,000 से अधिक लोगों ने लाइक किया है और दूसरी ओर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में है, तो इसको कामयाबी मिलने की दर्शकों की ओर से उम्मीद की जा सकती है।

हाल ही में रिलीज हुए इसके टीजर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें BookMyShow के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म को 2 फरवरी 2026 तक 106,000 से ज्यादा यूजर्स का इंटरेस्ट मिल चुका है और ये संख्या ट्रेलर रिलीज के बाद तेजी से बढ़ने की संभावना है।

यश की 'टॉक्सिक' का एडवांस बज ज्यादा

इतना ही नहीं, वर्तमान में यश की 'टॉक्सिक' का एडवांस बज ज्यादा है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ की रफ्तार भी कम नहीं है। दोनों फिल्मों के फैंस सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों के समर्थन में सक्रिय हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्लैश बड़े स्तर पर चर्चा एवं प्रतिस्पर्धा का विषय बनेगा। बता दें, आगे आने वाले हफ्तों में दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग और रिस्पांस किस तरह बदलता है, ये देखने लायक होगा।

फिलहाल तो यश की 'टॉक्सिक' आगे है लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को कम आंकना गलत होगा। 19 मार्च 2026 को एक मजबूत बॉक्स ऑफिस क्लैश के साथ ही एक जबरदस्त फैन वॉर भी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल, सिनेमा लवर्स के लिए ये वाकई ये एक रोमांचक मौका होगा जब 2 बड़े स्टार्स के बीच जंग देखने को मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Feb 2026 11:02 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 या Toxic? जानें थिएटर में किसका होगा राज!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनूप जलोटा ने किया घूसखोर पंडत विवाद पर कमेंट, बोले- पंडत को पुजारी कर दो फिर…

फिल्म घूसखोर पंडत फिल्म के टाइटल पर पैदा हुए विवाद ने विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में अब इस मामले में अनूप जलोटा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और मेकर्स को सलाह दे डाली है।
बॉलीवुड

मौत के मुंह से लौटी ये एक्ट्रेस, जिसे देख थिएटर गूंजता था, वही है आज गुमनाम

मौत के मुंह से लौटी ये एक्ट्रेस, जिसे देख थिएटर गूंजता था, वही है आज गुमनाम
बॉलीवुड

धर्म लिखूं या न लिखूं… विक्रांत मैसी ने रिलीजन को लेकर किया खुलासा, बोले- मैंने धार्मिक मतभेदों के…

विक्रांत मैसी के एक फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। जब खबर आई थी कि उन्होंने अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में धर्म का कॉलम खाली छोड़ा था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या कोई दबाव था या ये उनका खुद का फैसला था? अब लगभग 2 साल बाद खुद विक्रांत ने बड़ा खुलासा किया है।
बॉलीवुड

एक्टिंग करने पर पड़ती थी मार, अमिताभ बच्चन की नकल से जीता दिल, पारितोष त्रिपाठी ऐसे बने ‘टीआरपी मामा’

Paritosh Tripathi Birthday Special
बॉलीवुड

ब्राह्मण समाज ने लगाए मनोज बाजपेयी के खिलाफ नारे, ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल बदलने की मांग

Ghooskhor Pandit Controversy Manoj Bajpayee
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.