धर्म लिखूं या न लिखूं… विक्रांत मैसी ने रिलीजन को लेकर किया खुलासा, बोले- मैंने धार्मिक मतभेदों के…

Vikrant Massey Son Religion: अपनी सादगी और बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी एक अलग सोच को लेकर सुर्खियों में हैं। '12वीं फेल' जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले विक्रांत ने अपनी पेरेंटिंग यानी परवरिश पर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। विक्रांत और उनकी पत्नी शीतल ठाकुर ने अपने बेटे 'वरदान' की पहचान को किसी खास दायरे में न बांधने का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो फैसला लिया उसे सुनकर खुद उनके फैंस हैरान रह गए।