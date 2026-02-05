गोविंदा की दूसरी शादी और सुनीता संग अनबन पर मैनेजर ने तोड़ी चुप्पी, बोलें- उनकी लाइफ में सबकुछ…

Govinda Manager Shashi Sinha: गोविंदा के अफेयर की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा हर दूसरे दिन अपने पति की इज्जत उनके फैंस के सामने खराब कर रही हैं। अक्सर सुनीता को कहते सुना है कि गोविंदा की उम्र 63 हो गई है उसे ये सब नहीं करना चाहिए। उसे मेरे बारे में ना सही अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हाल ही में गोविंदा एक टैक्सी में बैठते और शादियों में डांस करते भी देखे गए थे। जिसे उनका पतन कहा जा रहा था। अब उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।