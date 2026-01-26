लड़कियों को ‘शुगर डैडी’ चाहिए… 63 के गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का बड़ा दावा, बयान से मचा तहलका

सुनीता आहूजाने मिस मालिनी से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे गोविंदा के अफेयर्स से जुड़े पुराने विवादों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। सुनीता ने कहा, "मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैंने गोविंदा से हमेशा कहा है कि वह डिस्टर्ब होते हैं। मैं हमेशा ये भी कहती हूं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें एक शुगर डैडी चाहिए जो उनका खर्चा उठाए। शक्ल दो कौड़ी की होती है और हीरोइन बनना होता है, फिर क्या करती हैं फंसा लेंगी और बाद में ब्लैकमेल करेंगी।"