गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर घर के इस सदस्य ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी…

Govinda And Sunita Ahuja Divorce Rumors: बॉलीवुड के 'चीची' यानी गोविंदा की उम्र 62 हो गई है। ऐसे में खबर है कि उनका और पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों के रिश्ते में तीसरी औरत के आने से दरार आ गई है। सुनीता ने खुद इस बात का जिक्र कई बार कई पोडकास्ट में किया है। ऐसे में अब हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर तलाक की खबरों ने खलबली मचा रखी है। अब इस पूरे मामले में गोविंदा के भतीजे और एक्टर विनय आनंद ने मामा-मामी की पर्सनल बातों पर चुप्पी तोड़ी है।