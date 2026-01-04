गोविंदा को किसने मारी थी पैर में गोली? भांजी रागिनी ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हॉस्पिटल में…

Ragini Khanna BREAKS silence on Govinda Accident:बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस समय बवाल मच गया था जब साल 2024 में 'चीची मामा' यानी गोविंदा के साथ बड़ा हादसा हुआ है। सुबह का समय था खबर आई कि गोविंदा के पैर में गोली है और वह एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे उससे पहले अपना बैग निकालकर उन्होंने रिवॉल्वर साफ की और जब रख रहे थे तो वह गलती से चल गई, जो उनके पैर में लगी। अब लगभग 1 साल बाद उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने इस गोलीकांड पर बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।