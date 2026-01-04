4 जनवरी 2026,

राज्य

बॉलीवुड

गोविंदा को किसने मारी थी पैर में गोली? भांजी रागिनी ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हॉस्पिटल में…

Govinda News: गोविंदा के गोलीकांड को लेकर उनकी भांजी रागिनी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हर कोई चुप हो गया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 04, 2026

Govinda Niece ragini khanna said mama accidentally shoots leg as revolver misfires 100 policemen was in hospital

गोविंदा गोलीकांड पर रागिनी खन्ना का बड़ा खुलासा

Ragini Khanna BREAKS silence on Govinda Accident:बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस समय बवाल मच गया था जब साल 2024 में 'चीची मामा' यानी गोविंदा के साथ बड़ा हादसा हुआ है। सुबह का समय था खबर आई कि गोविंदा के पैर में गोली है और वह एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे उससे पहले अपना बैग निकालकर उन्होंने रिवॉल्वर साफ की और जब रख रहे थे तो वह गलती से चल गई, जो उनके पैर में लगी। अब लगभग 1 साल बाद उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने इस गोलीकांड पर बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

गोविंदा के गोलीकांड पर भांजी रागिनी ने किया बड़ा खुलासा (Ragini Khanna BREAKS silence on Govinda Accident)

रागिनी खन्ना ने हाल ही में विक्की लालवानी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके परिवार को पहली बार गोविंदा के साथ हुए हादसे की खबर कैसे मिली थी? और उस दिन क्या हुआ था। इस पर रागिनी ने कहा, 'मेरी मां ने मुझे बताया था। मां के पास एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि चीची मामा को गोली लग गई है। हमें यह सुनकर धक्का लगा। मैंने मां से पूछा, किसने मारा? मां ने कहा, 'खुद से लगी है'।

रागिनी ने आगे बताया, "मम्मी काफी डर गई थीं वह तुरंत अस्पताल की तरफ भागी। मुझे सुनकर सदमा लगा। मेरे कुछ अजीब-अजीब रिएक्शन निकले। मैं उस समय बेहद इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने उस समय थोड़ा देर से जाने का फैसला किया। मैं इमोशनल थी, ऐसे में मैंने सोचा कि हाइपर होकर माहौल न खराब कर दूं, इसलिए करीब तीन घंटा देर से पहुंची थी।" रागिनी से आगे जब पूछा गया कि पता चला क्या हुआ था? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, "गलती से उन्हें गोली लग गई थी। गन गिर गई थी शायद"।

क्या सच में मारी थी गोविंदा ने खुद को गोली? (Govinda Accident)

हादसे के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर संदेह जताया था कि क्या कोई खुद को गलती से गोली मार सकता है? इस पर इसे महज एक कहानी मानते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, "अस्पताल में करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात थे और उनके घर के बाहर भी भारी सुरक्षा थी। पुलिस ने अपनी पूरी शिनाख्त और जांच की है। अगर यह सच नहीं होता, तो क्या पुलिस इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ देती?"

रागिनी ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर इसमें कोई और शामिल होता, तो इतनी बड़ी हस्ती के मामले में कोई भी आरोपी बच नहीं पाता। उन्होंने खुशी जताई कि उनके मामा महज एक महीने के भीतर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

रागिनी क्यों पहुंची थी देर से हॉस्पिटल

रागिनी खन्ना का यह बयान उन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश है जो पिछले काफी समय से इस हादसे को लेकर लगाई जा रही थीं। यह खबर न केवल गोविंदा के फैंस के लिए राहत भरी है, बल्कि यह भी साफ करती है कि उस मुश्किल घड़ी में परिवार ने किस तरह एक-दूसरे का साथ दिया।

