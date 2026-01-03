3 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

दीपिका-रणवीर ने LipLock से की नए साल की शुरूआत, गलती से फोटो हो गई वायरल!

Deepika Padukone And Ranveer Singh Lip Kiss: रणवीर सिंह की फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। ऐसे में रणवीर सिंह के लिए ये नया साल भी बेहद शानदार रहा। ऐसे में कपल की एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वह और दीपिका लिपकिस करते नजर आ रहे हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 03, 2026

Deepika Padukone Ranveer Singh Liplock photo viral on social media on new year

रणवीर-दीपिका ने ऐसे मनाया नया साल

Deepika Padukone And Ranveer Singh Lip Kiss: साल 2025 का अंत और 2026 का आगाज बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए बेहद खास रहा। एक तरफ रणवीर अपनी फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी लेडी लव दीपिका के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर छुट्टियां बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस जोड़ी के सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन एक खास तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

रणवीर- दीपिका की निजी फोटो हुई वायरल (Deepika Padukone And Ranveer Singh Lip Kiss)

न्यूयॉर्क में हुई एक न्यू ईयर पार्टी से दीपवीर की एक बेहद निजी और रोमांटिक तस्वीर लीक हो गई है। इस फोटो में जब पूरी दुनिया नए साल की गिनती (Countdown) कर रही थी, तब रणवीर प्यार से दीपिका की ओर मुड़े और उन्हें 'लिप-लॉक' करते हुए नए साल की बधाई दी। अपने पसंदीदा कपल को इतने सालों बाद भी उसी जुनून और केमिस्ट्री के साथ देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "14 साल हो गए, लेकिन इनके बीच आज भी कुछ नहीं बदला।" वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, "इन्हें किसी की नजर न लगे, इनकी केमिस्ट्री आज भी फ्रेश लगती है।"

शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट पहुंचे थे दीपिका-रणवीर (Deepika Padukone And Ranveer Singh New Year Celebration)

अपनी इस ट्रिप के दौरान यह कपल न्यूयॉर्क के मशहूर सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट 'बंगलो' भी पहुंचा। वहां का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विकास खन्ना खुद अपने हाथों से रणवीर और दीपिका को मोदक खिलाते नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट की टीम ने इस पल को शेयर करते हुए लिखा कि साल 2025 का इससे खूबसूरत अंत और कुछ नहीं हो सकता था। दीपिका और रणवीर ने वहां भारतीय जायके का जमकर लुत्फ उठाया।

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

दीपिका पादुकोण

रणवीर सिंह

Published on:

03 Jan 2026 02:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दीपिका-रणवीर ने LipLock से की नए साल की शुरूआत, गलती से फोटो हो गई वायरल!

