सनातन धर्म पर फिल्में बनाने वालों को करणी सेना की धमकी, ‘यादव जी की लवस्टोरी’ विवाद के बीच बोले प्रमुख, घर में घुसकर सिखाएंगे सबक

फिल्मों को लेकर बढ़ते विरोध ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि रचनात्मक स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक ओर फिल्म निर्माता इसे अभिव्यक्ति का अधिकार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई संगठन इसे आस्था पर चोट मान रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है।