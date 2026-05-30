Maharashtra Epstein Files: अशोक खरात विवाद पर बनेगी फिल्म? इमरान हाशमी निभा सकते हैं मुख्य किरदार

Ashok Kharat case Bollywood film: खुद को विशेष आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों वाला चमत्कारी पुरुष बताकर कई महिलाओं का कथित यौन शोषण, प्रताड़ना और करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले महाराष्ट्र के अशोक खरात का मामला इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अंधविश्वास का जाल बिछाकर रसूखदार और आम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस शख्स पर पुलिस का शिकंजा तो कस ही रहा है, लेकिन अब यह हाई-प्रोफाइल मामला फिल्मी पर्दे पर आने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। खबर है कि अशोक खरात की जिंदगी और उनके काले कारनामों पर एक बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्म बनाने की तैयारी तेज हो गई है।