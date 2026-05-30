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Maharashtra Epstein Files: अशोक खरात विवाद पर बनेगी फिल्म? इमरान हाशमी निभा सकते हैं मुख्य किरदार

Ashok Kharat case Bollywood film: महाराष्ट्र के चर्चित और विवादित अशोक खरात मामले पर अब 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' नाम से फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी से संपर्क किया गया है। आइये जानते हैं कब रिलीज होगी ये फिल्म? पूरी रिपोर्ट पढ़ें…

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 30, 2026

Ashok Kharat case Bollywood film maharashtra epstein files Emraan Hashmi could play the lead role

अशोक खरात केस पर बन रही फिल्म

Ashok Kharat case Bollywood film: खुद को विशेष आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों वाला चमत्कारी पुरुष बताकर कई महिलाओं का कथित यौन शोषण, प्रताड़ना और करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले महाराष्ट्र के अशोक खरात का मामला इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अंधविश्वास का जाल बिछाकर रसूखदार और आम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस शख्स पर पुलिस का शिकंजा तो कस ही रहा है, लेकिन अब यह हाई-प्रोफाइल मामला फिल्मी पर्दे पर आने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। खबर है कि अशोक खरात की जिंदगी और उनके काले कारनामों पर एक बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्म बनाने की तैयारी तेज हो गई है।

अशोख खरात केस पर बनने जा रही है फिल्म (Ashok Kharat case Bollywood film)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अपकमिंग फिल्म का नाम 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' (Maharashtra Epstein Files) रखा गया है, जिसका निर्देशन जाने-माने निर्देशक स्वरूप सावंत करने जा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर सिनेमाई गलियारों में सबसे ज्यादा हलचल इस बात को लेकर है कि मेकर्स ने मुख्य किरदार यानी अशोक खरात का रोल निभाने के लिए बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर इमरान हाशमी से संपर्क किया है। हालांकि, अभी तक मेकर्स या इमरान हाशमी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।

कौन हैं अशोक खरात और क्या हैं उन पर आरोप? (Ashok Kharat case Bollywood film director Swaroop Sawant)

अशोक खरात का नाम तब देश भर में चर्चा का विषय बन गया था, जब उन पर कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन शोषण, गंभीर प्रताड़ना और धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप लगे थे। खबरों के मुताबिक, खरात ने खुद को विशेष आध्यात्मिक शक्तियों वाला व्यक्ति बताकर समाज के लोगों का विश्वास जीता था। आरोप है कि इसी की आड़ में उन्होंने न सिर्फ लोगों का कथित रूप से आर्थिक शोषण किया, बल्कि कई महिलाओं की जिंदगी भी बर्बाद की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस गहराई से सबूत जुटाने में लगी है।

दीपाली सैयद को मिलीं जान से मारने की धमकियां (Deepali Sayed death threats controversy)

इस फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और राजनेता दीपाली सैयद भी इस फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान दीपाली ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही फिल्म में उनके शामिल होने और उनके किरदार से जुड़ी बातें सार्वजनिक हुईं, उन्हें कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। हालांकि, इन धमकियों के दावों की पुलिस प्रशासन द्वारा आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' से होगी सीधी टक्कर (Drishyam 3 vs Maharashtra Epstein Files box office clash)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फिल्म के पोस्टर्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स इस खोजी और संवेदनशील फिल्म को गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। पोस्टर के साथ दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म समाज के सामने कई ऐसे कड़वे और छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेगी, जो अब तक फाइलों में बंद थे।

दिलचस्प बात यह है कि यही वह तारीख है, जब अजय देवगन की मच-अवेटीड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) भी थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। ऐसे में अगर 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' 2 अक्टूबर को रिलीज होती है, तो बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी थ्रिलर फिल्मों के बीच एक बेहद दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल दर्शकों को मेकर्स की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

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Published on:

30 May 2026 12:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Maharashtra Epstein Files: अशोक खरात विवाद पर बनेगी फिल्म? इमरान हाशमी निभा सकते हैं मुख्य किरदार

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