मैं तुम्हें कभी… गोविंदा के अफेयर पर गस्से से लाल हुई सुनीता आहूजा, मारने की कही बात

सुनीता ने आगे कहा, "ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं तुम थोड़ी ना बेवकूफ हो तुम 63 साल के हो चुके हो। तुम्हें अभी अपनी बेटी टीना की शादी करनी है, बेटे का करियर है। बेटा होने के नाते उसने कभी भी गोविंदा को नहीं कहा कि यहां फोन कर दो या वहां फोन कर दो और गोविंदा ने भी कभी कोई हेल्प नहीं की है। मैंने तो गोविंदा के मुंह पर ये बोला है। उसके नाम में ही गड़बड़ है। उसका नाम गोविंदा है तभी आसपास इतनी गोपियां हैं, यही तो गलत है ना कि ये जब दुर्गा का रूप धारण करेगी ना फिर देखना"